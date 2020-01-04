В Украине вырос размер алиментов: сколько придется платить в 2020 году 21:28

Морозы до -10, порывы ветра и снег: прогноз погоды на 5 января 21:00

В сельском клубе под Тернополем прогремел взрыв: 8 детей в реанимации 20:48

В Ровно в многоэтажке прогремел врыв: взорвался газовый котел и начался пожар 20:17