Венецию пятый раз за год настигает масштабное наводнение

Отмечается, что в понедельник утром уровень воды достиг 1,44 метра.

"Это впервые в истории, когда паводки достигают пика в 1,40 метра пять раз в год. Максимум до сих пор был два раза в год", - сказал Элвис Папа, глава Венецианского центра приливов.

It’s sunny and beautiful in #Venice today, but still getting #flooded on a daily basis. It’s mind blowing that they deal with this on a daily basis. #GlobalWarming @GretaThunberg pic.twitter.com/IgOS8MPSmM