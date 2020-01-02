120 тыс. украинцам ограничен выезд за границу из-за неуплаты алиментов.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.



"В базах данных пограничников в настоящее время находится около 120 тыс. человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов", - написано в нем.



Пограничники рекомендуют проверить свое наличие в базе неплательщиков перед планированием поездки за границу.



Служба отмечает, что 1 января вечером в аэропорту "Борисполь" (Киевская область) пришлось утихомиривать мужчину, которому за неуплату алиментов было отказано в выезде перед вылетом в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).



36-летнего гражданина правоохранители пригласили в служебное помещение для доведения решения об отказе в пропуске через госграницу.



Он начал вести себя агрессивно и набросился на охранников. В отношении лица составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в суд.



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