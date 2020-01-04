В Офісі генпрокурора підтвердили призначення Чумака на посаду заступника Рябошапки

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака, який був на посаді головного військового прокурора, на посаду свого заступника. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

"Чумак Віктор Васильович Заступник Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Призначення датоване ще 2 січня.



Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора почав роботу у четвер, 2 січня. Наказом від 23 грудня Рябошапка позначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора.



19 вересня, Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора. За ухвалення законопроекту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.



3 вересня Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Офісу генпрокурора. У документі зазначено, що відтепер структура після проведення атестації прокурорів буде виглядати так: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.



Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис.