Зарплата в Україні побила рекорд Росії і Білорусі

В Україні з 1 січня вперше з 2008 року мінімальна зарплата стала вище, ніж у Росії та Білорусі. Мінімалка зросла до 4723 гривень, або 199 доларів США в еквіваленті за курсом на початок року.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Сергій Ніколайчук на сторінці Facebook.



На думку Ніколайчука, є кілька факторів, які призвели до цього.

"По-перше, українська економіка з 2016 року демонструє досить стійкі темпи зростання ВВП, поступово прискорюючи їх (нагадаю, що в II і III кварталах 2019 вони перевищили 4%)", – сказав Ніколайчук.



"По-третє, підвищення соціальних стандартів з 2016 року відбувається більш швидкими темпами в порівнянні із зростанням економіки, є природним процесом з урахуванням значного просідання доходів найбільш вразливих верств населення протягом кризи 2014-15 років, переходом на ринкові основи встановлення тарифів на послуги ЖКГ та спроби влади зменшити диференціацію доходів населення", – додав заступник міністра.

Графік: Facebook/Sergiy Nikolaychuk

Раніше Українські Новини писали, що змінилося в Україні з Нового року.



Крім того, Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за січень.