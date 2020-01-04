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04 січня 2020, субота, 13:15 15
Транспорт 2020-01-04T14:15:02+02:00
Українські Новини
У Дніпрі вдвічі подорожчав проїзд у трамваї, тролейбусі та метро

У Дніпрі вдвічі подорожчав проїзд у трамваї, тролейбусі та метро

Анна Рудык
ціни на проїзд, Вартість проїзду, Подорожчання проїзду
Громадський транспорт. Фото: Агентство QHA Кримські Новини
Громадський транспорт. Фото: Агентство QHA Кримські Новини

Дніпровська міськрада з 3 січня підвищила вартість проїзду в електротранспорті на 50%, або на 2 гривні до 6 гривень/поїздка.

Відповідне рішення оприлюднили на сайті міськради, передають Українські Новини.

Вартість проїзду підвищиться в міському трамваї, тролейбусі та метро.

Також вводиться система проїзних квитків вартістю від 200 до 600 гривень, в залежності від переліку послуг.

Населення Дніпра становить 998 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Миколаївська міська рада вирішила підвищити вартість проїзду у тролейбусах і трамваях на 66%, або на 2 гривні до 5 гривень/поїздка.

Раніше Дніпро підвищив вартість проїзду у тролейбусах і трамваях на 50% до 6 гривень/поїздка з 3 серпня. Раніше прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом невиконання рішення суду Харківською міськрадою. Заступник мера Харкова з питань інфраструктури міста Євген Водовозов заявив, що Харківська міськрада не може виконати в короткі терміни постанови суду про призупинення дії нових тарифів.

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