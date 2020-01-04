У Дніпрі вдвічі подорожчав проїзд у трамваї, тролейбусі та метро

Дніпровська міськрада з 3 січня підвищила вартість проїзду в електротранспорті на 50%, або на 2 гривні до 6 гривень/поїздка.

Відповідне рішення оприлюднили на сайті міськради, передають Українські Новини.

Вартість проїзду підвищиться в міському трамваї, тролейбусі та метро.

Також вводиться система проїзних квитків вартістю від 200 до 600 гривень, в залежності від переліку послуг.

Населення Дніпра становить 998 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Миколаївська міська рада вирішила підвищити вартість проїзду у тролейбусах і трамваях на 66%, або на 2 гривні до 5 гривень/поїздка.

Раніше Дніпро підвищив вартість проїзду у тролейбусах і трамваях на 50% до 6 гривень/поїздка з 3 серпня. Раніше прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом невиконання рішення суду Харківською міськрадою. Заступник мера Харкова з питань інфраструктури міста Євген Водовозов заявив, що Харківська міськрада не може виконати в короткі терміни постанови суду про призупинення дії нових тарифів.