Рябошапка призначив прокурором Рівненської області Войтенка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Антона Войтенка прокурором Рівненської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Рівненської області, передають Українські Новини.

У п'ятницю, 3 січня заступник генерального прокурора - Головний військовий прокурор Віктор Чумак представив колективу прокуратури області Антона Войтенка.

Чумак окреслив основні завдання органів прокуратури на найближчу перспективу.

Серед них - ефективне виконання визначених законом повноважень, відновлення довіри суспільства до прокуратури та правоохоронної системи в цілому.

Він також зазначив, що головними критеріями атестації регіональних і місцевих прокуратур будуть професіоналізм і добропорядність.

У свою чергу Войтенко подякував за виявлену довіру та запевнив, що на займаній посаді докладе максимум зусиль для ефективного виконання органами прокуратури законодавчих функцій.

Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в Умані Черкаської області.

В органах прокуратури працює з 2007 року.

До призначення на посаду прокурора області обіймав посаду начальника управління нагляду за дотриманням законів, виконанням судових рішень в кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади головного військового прокурора і призначив звичайним заступником генпрокурора.

Раніше Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора. За ухвалення законопроекту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.