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04 січня 2020, субота, 12:53 16
Судова влада 2020-01-04T14:15:02+02:00
Українські Новини
Рябошапка призначив прокурором Рівненської області Войтенка

Рябошапка призначив прокурором Рівненської області Войтенка

Анна Рудык
Руслан Рябошапка, Антон Войтенко, Офіс Генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Антона Войтенка прокурором Рівненської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Рівненської області, передають Українські Новини.

У п'ятницю, 3 січня заступник генерального прокурора - Головний військовий прокурор Віктор Чумак представив колективу прокуратури області Антона Войтенка.

Чумак окреслив основні завдання органів прокуратури на найближчу перспективу.

Серед них - ефективне виконання визначених законом повноважень, відновлення довіри суспільства до прокуратури та правоохоронної системи в цілому.

Він також зазначив, що головними критеріями атестації регіональних і місцевих прокуратур будуть професіоналізм і добропорядність.

У свою чергу Войтенко подякував за виявлену довіру та запевнив, що на займаній посаді докладе максимум зусиль для ефективного виконання органами прокуратури законодавчих функцій.

Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в Умані Черкаської області.

В органах прокуратури працює з 2007 року.

До призначення на посаду прокурора області обіймав посаду начальника управління нагляду за дотриманням законів, виконанням судових рішень в кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади головного військового прокурора і призначив звичайним заступником генпрокурора.

Раніше Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора. За ухвалення законопроекту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.

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