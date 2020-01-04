В ДБР заявили, що не переносили допити Порошенка

Державне бюро розслідувань спростовує інформацію про поширення повісток про виклик на допит через засоби масової інформації та месенджери. Про це у відеозверненні, опублікованому на YouTube, заявив керівник слідчого відділу центрального апарату Державного бюро розслідувань Олег Корецький.

Так, Корецький заявив, що слідчі ДБР діють виключно в рамках кримінально-процесуального законодавства.

За його словами, метою слідчих є утвердження принципу справедливості і невідворотності покарання.

Також представник Бюро повідомив, що слідчі центрального апарату ДБР проводять досудове розслідування по низки кримінальних справ, які стосуються діяльності попереднього президента України Петра Порошенка. У зв'язку з цими справами тривають експертизи. При цьому жоден допит не переносився.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як юрист Андрій Портнов повідомив, що у Порошенка запланований допит 2 січня, однак не уточнив де саме, Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що не планує допит колишнього Президента Петра Порошенка у четвер, 2 січня.

Тим часом ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.