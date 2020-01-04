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04 січня 2020, субота, 09:17 8
Судова влада 2020-01-04T11:40:21+02:00
Українські Новини
В ДБР заявили, що не переносили допити Порошенка

В ДБР заявили, що не переносили допити Порошенка

Анна Рудык
Олег Корецький, виклик на допит, ДБР

Державне бюро розслідувань спростовує інформацію про поширення повісток про виклик на допит через засоби масової інформації та месенджери. Про це у відеозверненні, опублікованому на YouTube, заявив керівник слідчого відділу центрального апарату Державного бюро розслідувань Олег Корецький.

Так, Корецький заявив, що слідчі ДБР діють виключно в рамках кримінально-процесуального законодавства.

За його словами, метою слідчих є утвердження принципу справедливості і невідворотності покарання.

Також представник Бюро повідомив, що слідчі центрального апарату ДБР проводять досудове розслідування по низки кримінальних справ, які стосуються діяльності попереднього президента України Петра Порошенка. У зв'язку з цими справами тривають експертизи. При цьому жоден допит не переносився.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як юрист Андрій Портнов повідомив, що у Порошенка запланований допит 2 січня, однак не уточнив де саме, Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що не планує допит колишнього Президента Петра Порошенка у четвер, 2 січня.

Тим часом ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

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