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04 січня 2020, субота, 11:11 15
Суспільство 2020-01-04T12:45:02+02:00
Українські Новини
Чотири області України відкрили сніголавинний сезон

Чотири області України відкрили сніголавинний сезон

Анна Рудык
сніголавинний сезон, погода в Карпатах, Сніг
Карпати в снігу. Фото: Влад Каретник/Facebook
Карпати в снігу. Фото: Влад Каретник/Facebook

У деяких областях України вже відкрили сніголавинний сезон. Про це повідомляє прес-служба ДсНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що сніголавинний сезон відкрили в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях.

"За даними Українського гідрометцентру, у зв'язку з інтенсивним приростом снігу в районі діяльності сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної частини Закарпатської області, в горах Львівської, Івано-Франківської і Чернівецькій областях, а також в районі діяльності Сл Плай сніголавинний сезон оголошується відкритим", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, іде фронт з хуртовинами, морозом і шквалами вітру: погода на довгих вихідних зіпсується.

Також 2019 рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, в 2019 році середня температура повітря в Києві досягла 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.

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