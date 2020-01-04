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04 января 2020, суббота, 06:00 507 Карта
Жизнь 2020-01-04T06:00:01+02:00
Українські Новини
Идет фронт с метелями, морозом и шквалами ветра: погода на длинных выходных испортится

Идет фронт с метелями, морозом и шквалами ветра: погода на длинных выходных испортится

Надежда Комендантова
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Снегопад. Фото: tert.am
Снегопад. Фото: tert.am

В Украине в длинные выходные существенно испортится погода. Атмосферный фронт принесет обильные осадки в виде мокрого снега, а также сильный порывчасный ветер.

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"В субботу и воскресенье в Украине станет больше осадков. К нам придет атмосферный фронт, который обусловит 4 января мокрый снег и дождь в западных областях, вечером еще и на севере", - предупредила синоптик.

В воскресенье, 5 января осадки распространятся уже на большинство областей, но будут периодическими и ненадолго.

Ветер будет дуть с Северо-Запада, умеренный, однако в западных областях его порывы могут быть сильными.

Температура воздуха ночью 1-5 градусов, днем ​​1 + 5 градусов, в Крыму до + 5 + 8 градусов.

В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь, днем ​​в субботу еще побудет сухая погода. Ночная температура воздуха составит -2-4 градуса, дневная + 1 + 4 градуса.

"На Сочельник и Рождество - небольшой и умеренный морозец, снег и мокрый снег более вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины", - предупредила Диденко.

Напомним, ранее сообщалось, что  уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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