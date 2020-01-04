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04 січня 2020, субота, 10:18 3
Силові структури 2020-01-04T10:28:23+02:00
Українські Новини
Стріляли між собою: у новорічну ніч бойовики спалили будинок

Стріляли між собою: у новорічну ніч бойовики спалили будинок

Анна Рудык
Бойовики, війна на Донбасі, Ситуація в зоні ООС
Бойовики спалили будинок. Скріншот: штаб ООС
Бойовики спалили будинок. Скріншот: штаб ООС

В зоні проведення операції Объедиденных сил на Донбасі бойовики спалили житловий будинок на окупованій території. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, повідомляється, що бойовики спалили житловий будинок в населеному пункті Вікторівка.

"За даними розвідки, під час святкування Нового року, представниками незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ з застосуванням піротехнічних засобів, стрілецької зброї та ЗУ-23-2 у населеному пункті Вікторівка був спалений житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео зазначається, що "у новорічну ніч у так званих шахтарів і російських кураторів сталася сварка, вони відкрили вогонь з усіх видів стрілецької зброї, стріляли чомусь між собою, були чутні вибухи гранат".

За словами одного з військових, полум'я від спаленого будинку можна було бачити з українських позицій.

Крім того, повідомляється про зіткнення між місцевими учасниками НЗФ і російськими найманцями з використанням стрілецької зброї в Староласпе в ніч на суботу.

Як повідомляли Українські Новини, штаб ООС назвав втрати бойовиків за рік.

Також з 1 по 15 грудня 22 бойовики були вбиті і 22 поранені в результаті бойових дій в зоні ООС.

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