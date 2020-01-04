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04 січня 2020, субота, 08:51 20
Суспільство 2020-01-04T09:25:36+02:00
Українські Новини
Рятувальники масово діставали з колодязів собак, які ховалися через новорічні феєрверки

Рятувальники масово діставали з колодязів собак, які ховалися через новорічні феєрверки

Анна Рудык
Порятунок тварин, Феєрверки, Собаки
Порятунок собак з колодязів. Фото: Facebook/mvs.gоv.іа
Порятунок собак з колодязів. Фото: Facebook/mvs.gоv.іа

В новорічну ніч феєрверки можуть не тільки призвести до сильних травм людей, але і лякають їх чотирилапих друзів, які в страху потрапляють у глибокі пастки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Так, повідомляється, що 3 січня рятувальники Дніпрі та Рубіжному Луганської області кілька разів виїжджали на порятунок собак, які потрапили в глибокі колодязі.

"Можливо, ці хвостаті потрапили в глибокі пастки, ховаючись від залпами феєрверків, якими громадяни забезпечують собі святковий настрій", - написала прес-служба.

Також у МВС зазначили, що рятувальники надають допомогу всім чотирилапим, навіть старим дворовим бобикам.

Порятунок собак з колодязів. Фото: Facebook/mvs.gоv.іаПорятунок собак з колодязів. Фото: Facebook/mvs.gоv.іа

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція не реагує на порушення заборони використовувати піротехніку феєрверків, оскільки відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуальний та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.

Раніше в Житомирській області чоловік потрапив в реанімацію через феєрверки.

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