Новорічне диво: скільки немовлят народилося у Києві у святкову ніч

В новорічну ніч всі мріють про новорічне диво і з кимось воно таки відбувається, коли їхнє чадо народжується саме в цей період. У Міському науковому інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики повідомили, скільки немовлят народилося у Києві в новорічну ніч.

Так, повідомляється, що за 31 грудня та в ніч на 1 січня на світ з'явилося 62 дитини. За даними відомства, за вказаний період на світ з'явилися 33 дівчинки та 29 хлопчиків. Серед них — дві двійні.

Як повідомила коментарі ТСН мама одного з новонароджених, її дитина народилася у перші хвилини 2020 року. Медики зафіксували час появи на світ в 00:01.

Як повідомляли Українські Новини, Київ став лідером за кількістю новонароджених в Україні з початку 2019 року станом на серпень.

А протягом 2018 року чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. чоловік.

Також дослідження показало, що сучасним жінкам складніше народжувати, ніж їх предкам мільйони років тому.