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04 січня 2020, субота, 08:26 14
Суспільство 2020-01-04T10:30:01+02:00
Українські Новини
Новорічне диво: скільки немовлят народилося у Києві у святкову ніч

Новорічне диво: скільки немовлят народилося у Києві у святкову ніч

Анна Рудык
народження дітей, народжуваність, народжуваність в Києві, Новий рік, Новий рік-2020
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

В новорічну ніч всі мріють про новорічне диво і з кимось воно таки відбувається, коли їхнє чадо народжується саме в цей період. У Міському науковому інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики повідомили, скільки немовлят народилося у Києві в новорічну ніч.

Так, повідомляється, що за 31 грудня та в ніч на 1 січня на світ з'явилося 62 дитини. За даними відомства, за вказаний період на світ з'явилися 33 дівчинки та 29 хлопчиків. Серед них — дві двійні.

Як повідомила коментарі ТСН мама одного з новонароджених, її дитина народилася у перші хвилини 2020 року. Медики зафіксували час появи на світ в 00:01.

Як повідомляли Українські Новини, Київ став лідером за кількістю новонароджених в Україні з початку 2019 року станом на серпень.

А протягом 2018 року чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. чоловік.

Також дослідження показало, що сучасним жінкам складніше народжувати, ніж їх предкам мільйони років тому.

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