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05 июля 2019, пятница, 09:25 331
Транспорт 2019-07-05T09:25:12+03:00
Українські Новини
За год в полтора раза: Спрос на электромобили в Украине взлетел

За год в полтора раза: Спрос на электромобили в Украине взлетел

Nissan Leaf электромобиль Фото: vesti-ukr.com
Nissan Leaf электромобиль Фото: vesti-ukr.com

В июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года продажи электромобилей в Украине выросли на 58% до 3 185 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В первом полугодии украинцы приобрели и зарегистрировали 3 185 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, из них - 2 964 легковых и 221 коммерческий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили вырос на 58%", - говорится в нем.

Согласно сообщению, большую часть (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.

Лидером в части легковых электрокаров остается Nissan Leaf.

С января по июнь 1 550 автомобилей этой модели получили украинские номера.

На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 253 регистрации.

Третьим по популярности стал BMW i3 с результатом 189 авто.

Электромобиль FIAT 500e выбрали 135 украинцев – и это четвертый результат.

Замыкает пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Zoe – 134 штук.

В коммерческом сегменте лучший результат у RENAULT Kangoo Z.E. – 206 регистраций за полгода.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года продажи электромобилей в Украине повысились на 48% до 643 единиц.

Рада продлила отмену НДС и акциза на импорт электромобилей до 2022.

Ранее продажи электромобилей в Украине взлетели почти в 2,5 раза.

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