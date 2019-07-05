В июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года продажи электромобилей в Украине выросли на 58% до 3 185 единиц.\r\nОб этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.\r\n"В первом полугодии украинцы приобрели и зарегистрировали 3 185 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, из них - 2 964 легковых и 221 коммерческий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили вырос на 58%", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, большую часть (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.\r\nЛидером в части легковых электрокаров остается Nissan Leaf.\r\nС января по июнь 1 550 автомобилей этой модели получили украинские номера.\r\nНа втором месте Tesla Model S, в зачете которой 253 регистрации.\r\nТретьим по популярности стал BMW i3 с результатом 189 авто.\r\nЭлектромобиль FIAT 500e выбрали 135 украинцев – и это четвертый результат.\r\nЗамыкает пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Zoe – 134 штук.\r\nВ коммерческом сегменте лучший результат у RENAULT Kangoo Z.E. – 206 регистраций за полгода.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года продажи электромобилей в Украине повысились на 48% до 643 единиц.\r\nРада продлила отмену НДС и акциза на импорт электромобилей до 2022.\r\nРанее продажи электромобилей в Украине взлетели почти в 2,5 раза.