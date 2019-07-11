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11 июля 2019, четверг, 16:30 13
Верховная Рада и партии 2019-07-11T16:31:53+03:00
Українські Новини
За парковку на местах для элкетромобилей будут выписывать штраф до 510 гривен

За парковку на местах для элкетромобилей будут выписывать штраф до 510 гривен

Электромобиль. Фото: enerjienstitusu.de
Электромобиль. Фото: enerjienstitusu.de

Верховная Рада ввела штраф до 510 гривен за парковку на местах для электромобилей.

За принятие законопроекта №10405 за основу и в целом проголосовало 233 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Проектом закона предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон "О дорожном движении", которые позволят законодательно защитить право водителей, чей транспорт оснащён электрическими двигателями, на доступ к зарядным станциям.

В пояснительной записке отмечается, что в Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрен штраф за парковку на местах, где разрешена парковка только электромобилей, в размере 20-30 минимальных необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 гривен).

Отмечается, что данные места оснащены зарядкой для электромобиля и они будут обозначены соответствующими дорожными знаками либо дорожной разметкой.

Как сообщали Українські Новини, спрос на электромобили в Украине взлетел.

Ранее спрос на электромобили в Украине почти обогнал спрос на "евробляхи".

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