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03 січня 2020, пʼятниця, 17:58 14
Суспільство 2020-01-03T20:30:03+02:00
Українські Новини
Перед Новим роком в Україні на грип захворіло понад 130 тисяч осіб

Перед Новим роком в Україні на грип захворіло понад 130 тисяч осіб

Таня Войтюк
Грип, ГРВІ, Медицина, Хвороба
Грип. Фото: freepick
Грип. Фото: freepick

Грип поступово почав поширюватися по Україні та 136,2 тис. осіб захворіли грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями з 23 по 29 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За минулий тиждень (23-29 грудня) ГРВІ захворіли 136,225 тис. осіб, з них 67,7% - діти у віці до 17 років", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, зареєстрований 1 випадок грипоподібного захворювання та 20 випадків важкої гострої респіраторної інфекції.

Крім того, за результатами лабораторного дослідження в 5 зразках матеріалів визначені віруси грипу типу А (Н1) pdm09 і в 2 випадках - типу A не субтипированный.

У всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ була на неэпидемическом рівні.

З початку епідемічного сезону зареєстрований 1 летальний випадок від ускладнень грипу.

протягом звітного тижня проти грипу щеплено 4 276 чоловік, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 224 417 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 163 тис. осіб захворіли грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями з 16 по 22 грудня.

Нагадаємо, в Україні від ускладнень грипу померла ще одна людина.

Тим часом повідомлялося, що потрібно знати літнім людям про вакцинацію від грипу і як не заразитися.

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