підписатися на розсилку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
03 січня 2020, пʼятниця, 18:23 21 Документ
Судова влада 2020-01-03T20:30:03+02:00
Українські Новини
ДБР засекретило справу про незаконне призначення Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки

ДБР засекретило справу про незаконне призначення Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки

Валерия Драгомирова
ДБР, Незаконне призначення, Сергій Семочко
Сергій Семочко. Скріншот: ZIK
Сергій Семочко. Скріншот: ZIK

Державне бюро розслідувань засекретило інформацію про те, чи підготовлено повідомлення про підозру в справі про незаконне призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

За даними ДБР, інформація щодо справи Семочка не може бути розголошена, так як це може завдати шкоди інтересам досудового розслідування.

ДБР відмовилося, зокрема, повідомити чи підготувало підозру в справі.

 

Як повідомляли Українські Новини, 5 грудня директор ДБР Роман Труба повідомив журналістам, що бюро готує проект підозри щодо незаконного призначення Семочка на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки.

12 квітня колишній Президент Петро Порошенко звільнив екс-першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочка.

ДБР дозволили вилучити в СБУ копії всіх декларацій екс-розвідника Семочка.

16 жовтня 2018 року СБУ почала розслідування щодо Семочко за справою про держзраду.

Більше новин про: ДБР Незаконне призначення Сергій Семочко

Новини
В Києві сталася потрійна ДТП: є загиблі 19:20
США вбили іранського генерала, щоб запобігти "неминучій атаці", - Помпео 19:12
Пенсійний вік для українців підвищать: у "Слуги народу" зробили заяву 18:53
Путін і Макрон стурбовані вбивством іранського генерала Сулеймані 18:47
В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко 18:45
більше новин
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
Сьогодні Порошенко повинен з'явитися на допит 10:19
В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко 18:45
Мінфін у 1-му кварталі вперше запропонує 7-річні папери 10:16
За участю підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко провели слідчий експеримент, - адвокат 20:10
більше новин
СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову 16:08
Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм отримав зарплату в 7 разів більше окладу та засекретив премію 07:03 Документ
За участю підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко провели слідчий експеримент, - адвокат 20:10
В області зібрали рекордний урожай – майже п’ять мільйонів тон зернових, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко 18:45
У Києві метеорологічна зима ще не прийшла, а за рік зафіксовано 36 температурних рекордів 15:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok