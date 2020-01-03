ДБР засекретило справу про незаконне призначення Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки

Державне бюро розслідувань засекретило інформацію про те, чи підготовлено повідомлення про підозру в справі про незаконне призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.



За даними ДБР, інформація щодо справи Семочка не може бути розголошена, так як це може завдати шкоди інтересам досудового розслідування.



ДБР відмовилося, зокрема, повідомити чи підготувало підозру в справі.





Як повідомляли Українські Новини, 5 грудня директор ДБР Роман Труба повідомив журналістам, що бюро готує проект підозри щодо незаконного призначення Семочка на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки.



12 квітня колишній Президент Петро Порошенко звільнив екс-першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочка.

ДБР дозволили вилучити в СБУ копії всіх декларацій екс-розвідника Семочка.

16 жовтня 2018 року СБУ почала розслідування щодо Семочко за справою про держзраду.