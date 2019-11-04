ГБР разрешили изъять в СБУ копии всех деклараций экс-разведчика Семочко

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований изъять в Службе безопасности Украины копии всех деклараций бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки и экс-начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Сергея Семочко, начиная с 2015 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.



Во время досудебного расследования по делу, в котором фигурирует Семочко, у следствия возникла необходимость в приобщении к материалам уголовного производства полных ежегодных деклараций за период с 2015 года по настоящее время, поданных им, с раскрытой конфиденциальной информацией, а также всех копий и черновиков указанных деклараций.



Суд предоставил следователям Государственного бюро расследований временный доступ к полным ежегодным декларациям Семочко за период с 2015 года по дату вынесения решения, а также к информации, когда подавались декларации.



Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует дело против Семочко.



Следователи СБУ открыли уголовное производство по факту возможной госизмены Семочко, так как контрразведка обнаружила у его жены российское гражданство.



В марте НАБУ закрыло дело против Семочко о незаконном обогащении.