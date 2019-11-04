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Силовые структуры 2019-11-04T15:53:45+02:00
Українські Новини
ГБР разрешили изъять в СБУ копии всех деклараций экс-разведчика Семочко

ГБР разрешили изъять в СБУ копии всех деклараций экс-разведчика Семочко

СБУ, декларации, ГБР, Сергей Семочко
Семочко Сергей. Фото:
Семочко Сергей. Фото: "Деловая столица"

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований изъять в Службе безопасности Украины копии всех деклараций бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки и экс-начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Сергея Семочко, начиная с 2015 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Во время досудебного расследования по делу, в котором фигурирует Семочко, у следствия возникла необходимость в приобщении к материалам уголовного производства полных ежегодных деклараций за период с 2015 года по настоящее время, поданных им, с раскрытой конфиденциальной информацией, а также всех копий и черновиков указанных деклараций.

Суд предоставил следователям Государственного бюро расследований временный доступ к полным ежегодным декларациям Семочко за период с 2015 года по дату вынесения решения, а также к информации, когда подавались декларации.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует дело против Семочко.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по факту возможной госизмены Семочко, так как контрразведка обнаружила у его жены российское гражданство.

В марте НАБУ закрыло дело против Семочко о незаконном обогащении. 

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