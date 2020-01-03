На Різдво в Києві закриють метро і обмежать рух в центрі

В один з вихідних у січні, на Різдво 7 січня 2020 року заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та частині вулиці Володимирської.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У прес-службі зазначили, що під час святкування Різдва на Софійській і Контрактовій площах заплановано Хода звіздарів.

Крім того, 7 січня в разі необхідності в залежності від пасажиропотоку можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота". В цей час всі ескалатори будуть працювати на підйом для уникнення тисняви на платформі. Крім того, можливе обмеження або закриття на вхід до станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" та "Майдан Незалежності".

Також на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня з 12:00 до 17:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 будуть рухатися зі змінами:

тролейбус № 6 від Мінського масиву до ст. м "Лук'янівська";

тролейбус № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбус № 18 - від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

Раніше Українські Новини писали про те, куди піти у Києві на Різдво.