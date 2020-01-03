підписатися на розсилку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
03 січня 2020, пʼятниця, 15:59 34
Суспільство 2020-01-03T17:45:02+02:00
Українські Новини
На Різдво в Києві закриють метро і обмежать рух в центрі

На Різдво в Києві закриють метро і обмежать рух в центрі

Таня Войтюк
Різдво, Свята, Софійська площа, Контрактова площа, Метро
Софійська площа. Фото: bm.img.com.ua
Софійська площа. Фото: bm.img.com.ua

В один з вихідних у січні, на Різдво 7 січня 2020 року заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та частині вулиці Володимирської.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У прес-службі зазначили, що під час святкування Різдва на Софійській і Контрактовій площах заплановано Хода звіздарів.

Крім того, 7 січня в разі необхідності в залежності від пасажиропотоку можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота". В цей час всі ескалатори будуть працювати на підйом для уникнення тисняви на платформі. Крім того, можливе обмеження або закриття на вхід до станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" та "Майдан Незалежності".

Також на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня з 12:00 до 17:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 будуть рухатися зі змінами:

  • тролейбус № 6 від Мінського масиву до ст. м "Лук'янівська";
  • тролейбус № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • тролейбус № 18 - від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

Раніше Українські Новини писали про те, куди піти у Києві на Різдво.

Більше новин про: Різдво Свята Софійська площа Контрактова площа Метро

Новини
ДБР відмовилося повідомити, чи повернули екс-депутатові Ради Пашинському пістолет 17:49
Двоє підозрюваних у вбивстві Шеремета відмовилися від участі в слідчому експерименті 17:32
Гривня на міжбанку зміцнилася до 23,66 UAH/USD 17:12
Адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугар подали скаргу в ДБР щодо фальсифікації доказів слідства 17:00
Лавина. Фото: pixabay
У Карпатах почався сезон сходження лавин: карта небезпечних зон 16:59
більше новин
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
Сьогодні Порошенко повинен з'явитися на допит 10:19
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В перший день року Зеленський катався на лижах: у мережі з'явилися фото з Буковеля 18:53
Новий рік на Софійській площі. фото: Ukraine Folk
Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото 18:22
Головна ялинка України. Фото: kyivcity.gov.ua
Головна ялинка України увійшла до п'ятірки найкрасивіших ялинок Європи 21:52
більше новин
Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм отримав зарплату в 7 разів більше окладу та засекретив премію 07:03 Документ
За участю підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко провели слідчий експеримент, - адвокат 20:10
СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову 16:08
У Києві метеорологічна зима ще не прийшла, а за рік зафіксовано 36 температурних рекордів 15:53
Федоров похвалився досягненнями Кабміну і оцінив його роботу на 10 балів 12:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok