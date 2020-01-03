Порошенко не подав жодного законопроекту і жодної поправки з початку свого депутатства

Колишній Президент, депутат Верховної Ради Петро Порошенко не подав за рік жодного власного законопроекту і не вніс жодної поправки. Про це повідомив журналіст Данило Мокрик на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "Порошенко привітав українців з НР, як президент, яким він вже не є. А що він зробив за рік, як нардеп, яким він є? 0 власних проєктів законів, 2 - в складі колективу. Монобільшість і так приймає тільки свої законопроєкти, кажете? Ок, тоді подивимось поправки... 0 поправок. Без нюансів", - написав він. Крім того, Порошенко не подав особисто жодного запиту, лише поставив 4 підпис під записами колег з фракції. "До цього: на сайті ВР опублікована адреса 1 (однієї) приймальні громадян лідера ЄС - на вул. Електриків у Києві. Одна приймальня на всю Україну", - додав журналіст. Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура засекретила всю інформацію з кримінального провадженню щодо колишнього президента Петра Порошенка а також інформацію щодо проекту підозри, який було передано в Генпрокуратуру Державним бюро розслідувань. ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.