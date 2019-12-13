Информацию по делу Порошенко засекретили

Генеральная прокуратура засекретила всю информацию по уголовному производству в отношении бывшего президента Петра Порошенко, а также информацию по проекту подозрения, который был передан в Генпрокуратуру Государственным бюро расследований.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

Издание запрашивало информацию о том, принято ли решение относительно проекта подозрения в отношении Порошенко, и если нет, то почему.

При этом Генпрокуратура отказалась сообщать какую-либо информацию, сославшись на ст 222 Уголовного процессуального кодекса, отметив, что сведения по делу составляют тайну следствия и не могут быть разглашены.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко.

В документе идет речь о подозрении экс-президента в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что не исключает, что дела, в которых фигурирует Порошенко будут остановлены, если исполняющим обязанности директора ГБР будет назначен представитель Генеральной прокуратуры.