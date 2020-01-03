Телеканал для окупованих територій почне мовлення 15 лютого

Державний телеканал для жителів окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення з 15 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства культури, молоді та спорту, передають Українські Новини.

"Державний телеканал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення 15 лютого", - йдеться в ньому.

Зазначається, що на першому етапі канал буде об'єднувати українсько - і російськомовні розважальні програми, серіали та фільми виробництва провідних українських медіагруп, а також інформаційне мовлення власного виробництва.

Згідно з повідомленням, директор телеканалу буде призначений у січні шляхом конкурсного відбору.

Наразі ці обов'язки виконує заступник директора каналу Юлія Островська.

Крім цього, в повідомленні наголошується, що керівником інформаційного мовлення стане Олена Трибушна, що раніше займала посаду головного редактора "24 каналу", в минулому - заступник головного редактора видання "Новое Время" і редактор журналу "Кореспондент".

Концепцію мовлення Мінкультури має намір затвердити після призначення директора телеканалу.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство культури, молоді і спорту має намір запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020 року.

Тим часом, менше половини українців вважають, що російськомовний телеканал сприятиме інтеграції непідконтрольних територій.