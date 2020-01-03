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03 січня 2020, пʼятниця, 14:24 7
Кабмін 2020-01-03T15:15:01+02:00
Українські Новини
Телеканал для окупованих територій почне мовлення 15 лютого

Телеканал для окупованих територій почне мовлення 15 лютого

Ярина Вацяк
Мінкультури, Окуповані території, російська окупація, Телеканал
Телебачення. Фото: Еспресо.TV
Телебачення. Фото: Еспресо.TV

Державний телеканал для жителів окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення з 15 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства культури, молоді та спорту, передають Українські Новини.

"Державний телеканал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення 15 лютого", - йдеться в ньому.

Зазначається, що на першому етапі канал буде об'єднувати українсько - і російськомовні розважальні програми, серіали та фільми виробництва провідних українських медіагруп, а також інформаційне мовлення власного виробництва.

Згідно з повідомленням, директор телеканалу буде призначений у січні шляхом конкурсного відбору.

Наразі ці обов'язки виконує заступник директора каналу Юлія Островська.

Крім цього, в повідомленні наголошується, що керівником інформаційного мовлення стане Олена Трибушна, що раніше займала посаду головного редактора "24 каналу", в минулому - заступник головного редактора видання "Новое Время" і редактор журналу "Кореспондент".

Концепцію мовлення Мінкультури має намір затвердити після призначення директора телеканалу.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство культури, молоді і спорту має намір запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020 року.

Тим часом, менше половини українців вважають, що російськомовний телеканал сприятиме інтеграції непідконтрольних територій.

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