В Україні від ускладнень грипу померла ще одна людина

Від ускладнень грипу помер ще один українець.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Людина з групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019, вірус грипу типу А встановлений лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 хворий помер", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, всього з початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, з них 79% діти.

З початку жовтня проти грипу вакциновано 227,417 осіб.

"Нагадуємо: найкраща профілактика грипу - щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання... При перших симптомах обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 163 тис. осіб захворіли грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями з 16 по 22 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, зареєстрована ще одна смерть від вірусу грипу A/Сінгапур у Кропивницького.

Також у Запорізькій області від грипу помер півторамісячний немовля.

Також повідомлялося, що потрібно знати літнім людям про вакцинацію від грипу і як не заразитися.

Також раніше повідомлялося про міфах і симптомах захворювання на грип.