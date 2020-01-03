Т.в.о. директора ДБР Венедиктова має намір ініціювати збільшення кількості слідчих, які займаються справами Майдану

Тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедиктова має намір ініціювати збільшення кількості слідчих, які займаються розслідуванням кримінальних проваджень про злочини, скоєні під час масових протестів у 2013-2014 роках.

Про це вона заявила у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

Вона повідомила, що у складі ДБР вже створено і працює підрозділ з розслідування справ Майдану.

До його складу входять 25 слідчих бюро.

Крім того, Венедиктова заявила, що найближчим часом вона подасть Президенту Володимиру Зеленському подання про нову структуру бюро, яка передбачає створення окремого управління у справах Майдану і збільшення кількості слідчих, які будуть займатися цими справами.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР та призначив т.в.о. директора Венедиктову.

Тому вона вирішила скласти повноваження депутата Верховної Ради.

Труба вважає, що Венедиктова звільняє "чужих" їй працівників, незважаючи на їх професіоналізм.