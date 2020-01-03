В Одеській області на звалищі жінка знайшла матрац з великою сумою грошей

В Одеській області на сміттєзвалищі під селом Шевченкове Кілійської ВІДГ місцева жителька знайшла матрац з великою сумою грошей.

Про це односельці жінки повідомили в групі "Я люблю Шевченкове" в соцмережі Facebook, пише "Пушкінська".

За їх словами, Лариса, яка знайшла гроші, з сім'ї, якій вони потрібні. Незважаючи на це гроші вона не привласнила, а віднесла настоятеля місцевого храму отця Василя, щоб знайти власника. Як повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко, отець Василь передав гроші на зберігання до виконкому Кілійського міськради.

"Протягом шести місяців кошти будуть зберігатися. Якщо за цей час не буде встановлено власника коштів згідно з вимогами законодавства, право розпорядитися коштами буде належати людині, яка їх знайшла", - прокоментував Бойченко.

За його словами, декілька людей вже приходили за грошима, але довести, що вони належали їм, не змогли. Сума знайденого поки залишається в таємниці, але, як зазначив Бойченко, жінка знайшла "наші рідні гривні".

Як повідомляли Українські Новини, жителям села в Британії регулярно підкидають пакети з грошима.

Крім того, турецький Робін Гуд сплатив борги бідних в магазині і залишив конверти з грошима.