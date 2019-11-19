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19 ноября 2019, вторник, 21:47 1210
Европа 2019-11-19T21:55:42+02:00
Українські Новини
Жителям деревни в Британии регулярно подбрасывают пакеты с деньгами

Жителям деревни в Британии регулярно подбрасывают пакеты с деньгами

Великобритания, Деньги, полиция Англии, пакет с деньгами
Пакет с деньгами в деревни Блэкхолл-Кольери. Фото: Durham Constabulary
Пакет с деньгами в деревни Блэкхолл-Кольери. Фото: Durham Constabulary

В деревни Блэкхолл-Кольери в Великобритании полиция уже несколько лет пытается выяснить, зачем неизвестный оставляет пакеты с деньгами местным жителям.

О ситуации рассказали на странице полиции английского графства Дарем в Facebook, пишет "Европейская правда".

Пакеты с деньгами находили уже 13 раз с 2014 года, причем последняя находка произошла вчера утром, 18 ноября. В этом году пакеты с деньгами находили уже четыре раза.

В пакете почти всегда сумма в 2000 фунтов стерлингов банкнотами по 20 фунтов. Их всегда оставляют на виду в разных местах по всей деревне.

В полиции рассказали, что опросили множество людей и организаций в деревне, а также проверили местные отделения банка и почты. Пакеты также проверили на наличие отпечатков пальцев, но ничего выяснить не удалось.

Жители деревни обычно сдают пакеты с деньгами в полицию, по истечении двух недель их отдают нашедшему, так как за это время никто за ними не обращался.

Как сообщали Українськi Новини, турецкий Робин Гуд оплатил долги бедных в магазине и оставил конверты с деньгами.

Ранее жители города Брауншвейга, что на севере Германии, говорят, что научились верить в чудеса. В городе неизвестный рассылал людям значительные суммы денег в конвертах.

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