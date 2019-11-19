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  • Турецкий Робин Гуд оплатил долги бедных в магазине и оставил конверты с деньгами
19 ноября 2019, вторник, 13:59 2092
Европа 2019-11-19T14:54:54+02:00
Українські Новини
Турецкий Робин Гуд оплатил долги бедных в магазине и оставил конверты с деньгами

Турецкий Робин Гуд оплатил долги бедных в магазине и оставил конверты с деньгами

Деньги, Стамбул, Турция, Робин Гуд
Кадр из фильма
Кадр из фильма "Робин Гуд"

В то время как в Германии появился Робин Гуд, рассылающий деньги нуждающимся, бедные районы в Стамбуле, Турция, посетил анонимный благодетель, который расплачивался с долгами в продуктовых магазинах и оставлял конверты с наличными на пороге дома, передает The Guardian.

На прошлой неделе жители Тузлы, района судостроения, где проживает в основном рабочий класс, что находится в азиатской части города, узнали, что их счета за покупки в нескольких продуктовых магазинах были оплачены неизвестным благодетелем.

"Кто-то пришел и попросил меня показать ему тетрадь, в которую я записываю долги клиентов. Было 4 человека с большими долгами, и я сказал ему, где они живут. Он снова вернулся после разговора с ними и оплатил все долги. Я также узнал, что он дал дополнительные деньги этим семьям", - сказал владелец одного из магазинов.

"Я спросил его, как его зовут, и он сказал мне: "Просто зови меня Робин Гуд", - добавил предприниматель.

По словам другого предпринимателя в Тузле, анонимный благотворительный сказал ему, что хочет заплатили долги тех, кто не может себе этого позволить.

Считается, что тот же благодетель оставил и другим малообеспеченным семьям конверты с 1000 лир (примерно $ 175) в других рабочих кварталах по всему городу в марте, когда стоимость продуктов питания достигла пика, и выплатил 25 000 лир ($ 4370) долгов продуктового магазина в качестве подарка в июне.

Как сообщали Українські Новини, Луценко подумывает стать Робином Гудом так как общество нуждается в защите.

Напомним,  в Гонконге появилась женщина, которая помогает местным беднякам - по ночам она переодевается в черные одежды и выходит на улицы, где раздает нуждающимся деньги, а также консервы и лапшу быстрого приготовления.

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