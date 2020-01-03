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03 січня 2020, пʼятниця, 11:53 23
Кабмін 2020-01-03T14:15:01+02:00
Українські Новини
Федоров за координацію РНБО сфери охорони здоров'я

Федоров за координацію РНБО сфери охорони здоров'я

Ярина Вацяк
Михайло Федоров, Кабмін, МОЗ, Медична реформа, РНБО
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров виступає за координацію Радою національної безпеки і оборони (РНБО) сфери охорони здоров'я.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо.Свобода", передають Українські Новини.

"Мені потрібно взагалі зрозуміти реформу медицини, як це працює, чому деякі департаменти не люблять один одного. Але мені доводиться у всьому цьому копатися, зрозуміти, спробувати допомогти міністру, щоб воно працювало. Тому що це стратегічна сфера для держави. Мені здається, що вона взагалі може бути сферою РНБО", - сказав віце-прем'єр.

Федоров навів приклад, що в базі e-Health зареєстровано близько 28 млн осіб і в разі витоку даних буде катастрофа, однак запевнив, що там працюють професійні люди і цього ніколи не трапиться.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін з січня 2020 року переходить на виплату заробітних плат в безготівковій формі на банківську карту.

Тим часом, перша заробітна плата віце-прем'єр-міністра, міністра цифровий трансформації Михайла Федорова за листопад становила 34 тис. гривень.

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