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03 січня 2020, пʼятниця, 11:53 7
Кабмін 2020-01-03T11:56:53+02:00
Українські Новини
Гончарук ходить "у домашньому" в Кабміні

Гончарук ходить "у домашньому" в Кабміні

Иван Косякин
Олексій Гончарук, Кабмін, Кабінет Міністрів України, Михайло Федоров, одяг
Олексій Гончарук. Фото: КМУ
Олексій Гончарук. Фото: КМУ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук ходить "у домашньому" в Кабінеті Міністрів.

Про це повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Радіо Свобода" віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передають Українські новини.

"У нас дуже дружні відносини. Він сам дуже часто ходить, як ми всі у сім’ях називаємо, "у домашньому", - сказав Федоров.

Сам Міністр зазначив, що носить одяг у повсякденному стилі на роботі і тримає костюм у шафі в кабінеті.

"Коли є зустріч, наприклад, із донорами, як приїжджають з іншої країни, то вдягаю костюм", - підкреслює член уряду.

Федоров зазначив, що не переодягається в діловий костюм при зустрічі з прем'єром, як і сам Гончарук.

"Мені подобається, ми завжди так казали, коли молодими ще були, що я в "домашньому" – нічого страшного. Він ходить звичайно, як зараз, у кросівках може бути. Але коли у нього зустріч, він перевдягається", - додає міністр.

Як повідомляли "Українські новини", у вересні новий прем'єр-міністр Гончарук привітав школярів з 1 вересня і прокотився на самокаті в будівлі Кабміну.

24 грудня міністр юстиції Малюська заявив, що може обійтися і без зарплати - якщо дружина не вб'є.

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