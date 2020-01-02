Посли Польщі та Ізраїлю засудили героїзацію Бандери, Мельника і Лип, звинувативши в етнічних чистках

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон і посол Польщі Бартош Цыхоцки засудили героїзацію Степана Бандери, Івана Липи і Андрія Мельника і вважають їх пропагандистами етнічних чисток. Про це йдеться в офіційному заяві посольства Польщі в Україні та посольства Ізраїлю в Україні.

Так, повідомляється, що представники влади різних рівнів України, в тому числі Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація відзначають історичні події та їх фігури, які "потрібно раз і назавжди засудити".

"24 грудня Львівська обласна рада ухвалила постанову, спрямовану на виділення державних коштів в 2020 році в пам'ять нацистського колаборанта Андрія Мельника, а також ксенофобського, антисемітського і антипольського письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи, який є творцем расистської теорії української раси. Крім того, 1 січня Київська міська державна адміністрація на своїй будівлі виставила банер з зображенням Степана Бандери", - йдеться в повідомленні.

Так, посли Польщі та Ізраїлю відзначили, що вшанування зазначених особистостей є образою.

"Пам'ятаючи про наших невинних братів і сестер, убитих в 1939-1945 роках на окупованих територіях Польщі, які сьогодні є частиною України, ми, Посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшанування людей, які активно пропагували етнічні чистки є образою, і призводить до протилежного бажаному результату в боротьбі з антисемітизмом і процесі примирення наших народів", - зазначили посли Польщі та Ізраїлю.

Також Бартош і Ліон заявили, що очікують від Львівської облради та КМДА приєднання до діалогу з метою пошуку правди.

"Зі свого боку, ми готові сприяти в кращій співпраці з установами в Ізраїлі та Польщі, у тому числі з Яд Вашем та Інститутом національної пам'яті", - підкреслили в посольстві.

Фото: Фейсбук/Посольство Польщі

Як повідомляли Українські Новини, 600 осіб провели мітинг з нагоди дня народження Бандери у Львові.

Також проспект Бандери перейменовувати назад не будуть.