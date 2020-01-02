Під Миколаєвом у поїзді сталася масштабна пожежа

В Миколаївській області біля станції Любині в Снігурівському районі сталося загоряння пасажирського поїзда сполученням Харків-Херсон. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що спочатку машиніст і його помічник зробили спроби самостійно загасити полум'я за допомогою вогнегасників, але не змогли це зробити.

"Від ДСНС працювали 5 осіб та 1 одиниця техніки, 3 людини МПО на спецавтомобілі здійснювали доставку води, також допомагала добровільна пожежна дружина Снігурівської філії ТОВ СП "Нібулон" з автомобілем ГАЗ-53, локомотивна бригада, виробничий підрозділ "Локомотивне депо Миколаїв" регіональної філії "Одеська залізниця АТ "Укрзалізниця", - йдеться в повідомленні.

Незабаром рятувальники ліквідували пожежу.

Рятувальники ймовірною причиною пожежі назвали замикання високовольтної камери. Тепловоз відчепили від вагонів і відігнали на безпечну відстань. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Пожежа поїзда під Миколаєвом. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, потяг з пасажирами масштабно палахкотів під Миколаєвом в кінці осені.

Раніше під Києвом вночі загорівся потяг з пасажирами.