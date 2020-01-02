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02 січня 2020, четвер, 22:06 4
Події 2020-01-02T22:30:01+02:00
Українські Новини
У Запорізькій області мати з двома маленькими дітьми загинули в пожежі

У Запорізькій області мати з двома маленькими дітьми загинули в пожежі

Анна Рудык
пожежа в Запоріжжі, пожежа, смертельна пожежа
Пожежа в Запорізькій області. Фото: поліція
Пожежа в Запорізькій області. Фото: поліція

27-річна жінка і 2 дітей у віці 1 і 4 роки загинули в четвер в результаті пожежі в Токмаку Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Національної поліції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, близько 17:25 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі багатоповерхового будинку.

Рятувальники евакуювали з приміщення господиню квартири 1992 року народження і двох її синів, 2015 і 2018 років народження.

Постраждалих доставили в лікарню, де вони померли.

За даним фактом розпочато розслідування за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні вдень, 2 січня, близько полудня сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку у Тернополі, в результаті якої загинув чоловік.

Також у Білій Церкві сталася пожежа в готелі.

Раніше на Оболоні загорілася квартира в 16-поверхівці, загинуло дві людини.

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