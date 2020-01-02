У Запорізькій області мати з двома маленькими дітьми загинули в пожежі

27-річна жінка і 2 дітей у віці 1 і 4 роки загинули в четвер в результаті пожежі в Токмаку Запорізької області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Національної поліції в області, передають Українські Новини. За даними відомства, близько 17:25 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі багатоповерхового будинку. Рятувальники евакуювали з приміщення господиню квартири 1992 року народження і двох її синів, 2015 і 2018 років народження. Постраждалих доставили в лікарню, де вони померли. За даним фактом розпочато розслідування за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні вдень, 2 січня, близько полудня сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку у Тернополі, в результаті якої загинув чоловік. Також у Білій Церкві сталася пожежа в готелі. Раніше на Оболоні загорілася квартира в 16-поверхівці, загинуло дві людини.