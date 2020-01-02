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02 січня 2020, четвер, 20:10 45
Судова влада 2020-01-02T23:15:02+02:00
Українські Новини
За участю підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко провели слідчий експеримент, - адвокат

За участю підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко провели слідчий експеримент, - адвокат

Анна Рудык
Юлія Кузьменко, справа Шеремета, вбивство Павла Шеремета
Юлія Кузьменко. Фото: Українська правда
Юлія Кузьменко. Фото: Українська правда

Адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Владислав Добош повідомляє про проведення з її участю слідчого експерименту.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він повідомив, що близько 17:00 отримав на електронну пошту лист від слідчого у справі Василя Бирко.

У ньому було сказано, що о 18:00 правоохоронці проведуть слідчий експеримент за участю Кузьменко.

"Це при тому, що вони не дали нам ознайомитися з матеріалами справи, не відкрили відео, на якому повинні проводити слідчий експеримент", - підкреслив адвокат.

Він зазначив, що повідомлення про проведення експерименту також були відправлені адвокатам інших підозрюваних і ті не встигнуть на нього приїхати.

На думку Добоша, такі слідчі дії незаконні і проводяться з метою пізніше звинуватити адвокатів у зриві експерименту.

Він сказав, що експеримент має проводитися правильно, а для цього необхідно надати захист підозрюваної повний доступ до відео, щоб відповідало часу доби, локації, освітленню.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Кузьменко опублікував текст розмови про "сакральну жертву".

Раніше суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка.

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