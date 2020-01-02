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  • Держканали РФ відключили лайки і коментарі під новорічним привітанням Путіна
02 січня 2020, четвер, 19:18 4
Світ 2020-01-02T20:30:02+02:00
Українські Новини
Держканали РФ відключили лайки і коментарі під новорічним привітанням Путіна

Держканали РФ відключили лайки і коментарі під новорічним привітанням Путіна

Анна Рудык
Володимир Путін, Привітання Президента, Новий рік-2020
Прес-конференція Путіна. Скріншот трансляції
Прес-конференція Путіна. Скріншот трансляції

Під новорічним зверненням президента Росії Володимира Путіна державні телеканали РФ "Перший канал" і "Росія 24" заблокували лайки і коментарі. Про це пише "Медуза".

Так, повідомляється, що першим на це звернув увагу російський журналіст "Ехо Москви" Олександр Плющев.

"В YouTube є кілька роликів з новорічним зверненням Путіна. У того з них, що має найбільше переглядів (1,8 млн на даний момент (вечір 1 січня) - на каналі "Росія 24" - відображення кількості лайків і дизлайків вимкнено", - написав Плющев у своєму Telegram-каналі.

Також видання повідомляє, що на YouTube каналах не тільки "Росія 24", але і "Першого каналу" відключили перегляд лайків і можливість коментувати відео. Авторизовані користувачі можуть поставити лайк, але результат не буде відображатися.

А на YouTube-каналі російського телеканалу "НТВ" лайки під новорічним привітанням Путіна до цих пір недоступні.

Як повідомляли Українські Новини, Пєсков заявив, що Путін серіал "Слуга народу" не дивився і дивитися не буде.

Тим часом головний держканал Білорусі покаже серіал "Слуга народу" з президентом України в головній ролі.

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