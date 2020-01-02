У Тернополі горіла багатоповерхівка, є загиблий

Сьогодні вдень, 2 січня, близько полудня сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку у Тернополі, в результаті якого загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що пожежа виникла в одній з квартир будинку близько 11:57. На виклик були направлені бійці чергового караулу 1-ї державної пожарноспасательной частини 1 ДПРЗ Управління.

"О 12:15 пожежники локалізували пожежу, а в - 12:22 ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 8 кв. м, пошкоджено облицювання стін та стелі квартири", - йдеться в повідомленні.

На місці пожежі рятувальниками було виявлено тіло громадянина, 1946 року народження, без ознак життя. Ймовірна причина пожежі - необережність при палінні.

Як повідомляли Українські Новини, в Білій Церкві сталася пожежа в готелі.

Раніше на Оболоні загорілася квартира в 16-поверхівці, загинуло дві людини.

Також в кінці осені в центрі Києва загорівся 6-поверховий будинок, евакуйовано 40 осіб.