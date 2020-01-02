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  • У Тернополі горіла багатоповерхівка, є загиблий
02 січня 2020, четвер, 18:26 7
Події 2020-01-02T20:00:02+02:00
Українські Новини
У Тернополі горіла багатоповерхівка, є загиблий

У Тернополі горіла багатоповерхівка, є загиблий

Анна Рудык
пожежа в квартирі, Пожежа в багатоповерхівці, пожежа
Пожежа в Тернополі. Фото: ДСНС
Пожежа в Тернополі. Фото: ДСНС

Сьогодні вдень, 2 січня, близько полудня сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку у Тернополі, в результаті якого загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що пожежа виникла в одній з квартир будинку близько 11:57. На виклик були направлені бійці чергового караулу 1-ї державної пожарноспасательной частини 1 ДПРЗ Управління.

 12:15 пожежники локалізували пожежу, а в - 12:22 ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 8 кв. м, пошкоджено облицювання стін та стелі квартири", - йдеться в повідомленні.

На місці пожежі рятувальниками було виявлено тіло громадянина, 1946 року народження, без ознак життя. Ймовірна причина пожежі - необережність при палінні.

Як повідомляли Українські Новини, в Білій Церкві сталася пожежа в готелі.

Раніше на Оболоні загорілася квартира в 16-поверхівці, загинуло дві людини.

Також в кінці осені в центрі Києва загорівся 6-поверховий будинок, евакуйовано 40 осіб.

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