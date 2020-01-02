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  • Папа римський попросив пробачення за те, що вдарив жінку
02 січня 2020, четвер, 17:30 12
Світ 2020-01-02T20:00:02+02:00
Українські Новини
Папа римський попросив пробачення за те, що вдарив жінку

Папа римський попросив пробачення за те, що вдарив жінку

Ярина Вацяк
Ватикан, гендерна рівність, Папа Римьский Франциск I
Папа Римський Франциск. Фото: uduba.com
Папа Римський Франциск. Фото: uduba.com

Папа римський Франциск попросив пробачення за те, що обурено ляснув по руці жінку, яка потягла його себе під час вітання з прочанами у Ватикані. Папа Франциск визнав, що втратив терпіння і подав "поганий приклад".

Визнання провини з’явилося після того, як він присвятив своє перше звернення у новому році проблемі насильства стосовно жінок, що він прирівняв до осквернення Бога, пише "Голос Америки".

"Дуже часто ми, навіть я, втрачаємо терпіння, і я прошу пробачення за вчорашній поганий приклад", - сказав Папа тисячам прочан, які зібралися на Площі святого Петра на новорічне богослужіння у середу.

Він скористався нагодою, щоб однозначно засудити кривди жінок у сучасному суспільстві.

"Будь-яке насильство, вчинене щодо жінок - це осквернення Бога", - сказав він у Базиліці святого Петра.

"Як часто жіноче тіло приносять у жертву на нечестивому вівтарі реклами, наживи і порнографії", - сказав він, додавши, що тіло жінки "треба звільнити від споживацтва, його треба поважати і шанувати".

Папа сказав, що хоча жінки творять життя, "їх постійно ображають, б'ють, ґвалтують, змушують до проституції... Ми можемо визначати свій рівень людськості відповідно до того, як ми поводимося з тілом жінки".

Під час проповіді Франциск також заторкнув тему імміграції, заявивши, що жінок, які подаються до інших країв, щоб забезпечити своїх дітей, треба поважати, а не засуджувати.

"Сьогодні принижують навіть материнство, бо єдине зростання, яке нас цікавить - це зростання економіки", - сказав він.

"Є жінки, які подаються у ризиковані мандри, щоб забезпечити краще майбутнє плодам свого лона. Їх засуджують люди, які мають повні животи, але в їхніх серцях нема любові".

Раніше Папа римський заявляв, що церква повинна визнати тривалу історію зверхності чоловіків та сексуального насильства над жінками.

Минулого року він вперше призначив чотирьох жінок до служби у Ватикані, яка відповідає за організацію важливих нарад єпископів.

Як повідомляли Українські Новини, Папа Римський на Різдво побажав світла для дорогої України.

Раніше Папа Франциск відкрив пам'ятник мігрантам "Ангели не знають" у Ватикані.

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