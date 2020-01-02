підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
  • Новини
  • Політика
  • Адвокат Кузьменко подав скаргу про порушення її прав омбудсмену Денісовій
02 січня 2020, четвер, 17:25 24
Політика 2020-01-02T19:00:02+02:00
Українські Новини
Адвокат Кузьменко подав скаргу про порушення її прав омбудсмену Денісовій

Адвокат Кузьменко подав скаргу про порушення її прав омбудсмену Денісовій

Елизавета Драбкина
вбивство Павла Шеремета, Павло Шеремет, Юлія Кузьменко
Юлія Кузьменко. Фото: Facebook/Юлія Кузьменко
Юлія Кузьменко. Фото: Facebook/Юлія Кузьменко

Адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Владислав Добош подав скаргу щодо порушення її прав уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

У скарзі на 10 сторінок йдеться про порушення презумпції невинуватості, права на справедливий суд, а також права на захист.

Добош зазначив, що порушення права на захист мало місце, коли сторона слідства не надала суду деякі публічні матеріали, такі, як матеріали з брифінгу Міністерства внутрішніх справ, на якому стало відомо про 5 підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Він просив Денісову взяти під особистий контроль цю справу.

Також він заявив, що справу було спеціально ініційовано перед святами для її затягування і обмеження сторони захисту в роботі.

Крім того, він сказав, що планує ініціювати проходження поліграфа його підзахисної Кузьменко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Добош опублікував повну версію розмови своєї підзахисної з "особою Т", про зміст якого йшла мова на брифінгу МВС.

Апеляційний суд залишив у силі арешт Кузьменко без права внесення застави.

Більше новин про: вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Юлія Кузьменко

Новини
Парламент повинен відповідати запитам громадян, а не обслуговувати МВФ, – Бойко 19:53
Звільнений Асєєв зняв банер "Free Aseyev" з балкона редакції "Тижня" 19:45
Держканали РФ відключили лайки і коментарі під новорічним привітанням Путіна 19:18
Під Києвом мікроавтобус влетів в дерево, загинули дві людини, - ЗМІ 18:52
Чоловік перекинув глінтвейн. Фото: facebook.com/KyivOperativ
У Києві на Подолі п'яний чоловік перекинув два казани з глінтвейном: серед постраждалих - дитина 18:44
більше новин
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
Сьогодні Порошенко повинен з'явитися на допит 10:19
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В перший день року Зеленський катався на лижах: у мережі з'явилися фото з Буковеля 18:53
В Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня 13:58
Новий рік на Софійській площі. фото: Ukraine Folk
Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото 18:22
більше новин
Кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу 06:07
У Києві метеорологічна зима ще не прийшла, а за рік зафіксовано 36 температурних рекордів 15:53
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
Здай корупціонера і отримай 10%: закон про захист викривачів набирає чинності 06:12
Набрав чинності закон про скасування депутатської недоторканності 06:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok