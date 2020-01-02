Адвокат Кузьменко подав скаргу про порушення її прав омбудсмену Денісовій

Адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Владислав Добош подав скаргу щодо порушення її прав уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

У скарзі на 10 сторінок йдеться про порушення презумпції невинуватості, права на справедливий суд, а також права на захист.

Добош зазначив, що порушення права на захист мало місце, коли сторона слідства не надала суду деякі публічні матеріали, такі, як матеріали з брифінгу Міністерства внутрішніх справ, на якому стало відомо про 5 підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Він просив Денісову взяти під особистий контроль цю справу.

Також він заявив, що справу було спеціально ініційовано перед святами для її затягування і обмеження сторони захисту в роботі.

Крім того, він сказав, що планує ініціювати проходження поліграфа його підзахисної Кузьменко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Добош опублікував повну версію розмови своєї підзахисної з "особою Т", про зміст якого йшла мова на брифінгу МВС.

Апеляційний суд залишив у силі арешт Кузьменко без права внесення застави.