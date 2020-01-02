Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в листопаді становив 57 млн ​​доларів, або 0,4% від ВВП (у листопаді минулого року дефіцит становив 116 млн доларів, або 1,0% від ВВП).

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Експорт товарів скоротився на 3,4%, а їх імпорт - на 1,9%.

У жовтні 2019 експорт товарів зріс на 7,0%, а їх імпорт - на 3,0%.

За січень-листопад 2019 дефіцит поточного рахунку становив 3,4 млрд доларів, або 2,5% від ВВП (за одинадцять місяців 2018 - 4,2 млрд доларів, або 3,6% від ВВП).

Обсяги експорту товарів становили 3,9 млрд доларів.

Основним чинником скорочення стало зниження експорту чорних і кольорових металів на 15,0% (в жовтні - на 11,0%).

Обсяги імпорту товарів становили 5,1 млрд доларів.

Скорочення зумовлено зниженням обсягів енергетичного імпорту на 27,8% (в жовтні - на 10,5%), в тому числі газу - у 2,1 разу і нафтопродуктів - у 1,5 разу.

Обсяги неенергетичного імпорту збільшилися на 7,0% (в жовтні - на 7,6%) переважно через імпорт продукції машинобудування.

Чистий приплив коштів за фінансовим рахунком становив 544 млн доларів і переважно зумовлювався операціями приватного сектору (в листопаді минулого року приплив коштів за фінансовим рахунком становив 1,4 млрд доларів і зумовлювався операціями державного сектору).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій оцінено в 436 млн доларів (в листопаді 2018 - 317 млн ​​доларів), 87% з яких було направлено в реальний сектор.

Профіцит зведеного платіжного балансу становив 601 млн доларів (у листопаді 2018 - 1,3 млрд доларів).

Станом на 1 грудня 2019 обсяг міжнародних резервів становив 21,9 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,4 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні становив $651 млн.

Тим часом залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у листопаді збільшився на 3,6% з 53,086 млрд гривень (на 1 листопада) до 55,006 млрд гривень (на 1 грудня).