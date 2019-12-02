Дефицит текущего счета платежного баланса в октябре составил 651 млн долларов США, или 5.1% от ВВП (в октябре прошлого года - 711 млн долларов, или 5.8% от ВВП).

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Экспорт товаров в октябре рос более высокими темпами по сравнению с их импортом - на 7.1% и на 2.9% соответственно.

В сентябре 2019 экспорт товаров вырос на 12.3%, а их импорт - на 2.9%.

За январь - октябрь 2019 дефицит текущего счета составил 3,4 млрд долларов, или 2.8% от ВВП (за десять месяцев 2018 - 4.1 млрд долларов, или 3,9% от ВВП).

Объемы экспорта товаров составили 4.2 млрд долларов.

Основным фактором роста стало наращивание экспорта продовольственных товаров на 22.3% (в сентябре - на 29.4%) за счет экспорта семян масличных культур (в 2.1 раза) и зерновых (на 19.9%).

Объемы импорта товаров составили 5.7 млрд долларов.

Объемы энергетического импорта сократились на 9.6% (в сентябре - на 15.4%).

Объемы неэнергетического импорта увеличились на 7.1% (в сентябре - на 9.8%) преимущественно через импорт продукции машиностроения, который вырос на 19.4% (в сентябре - на 16,3%) за счет импорта электрических машин (на 23.0%) и средств наземного транспорта (на 27.6%).

Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в октябре составило 649 млн долларов (в октябре 2018 - 712 млн долларов).

Всего за десять месяцев 2019 чистое заимствование от внешнего мира составляло 3,4 млрд долларов, за соответствующий период прошлого года - 4.1 млрд долларов.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в 332 млн долларов (в октябре 2018 - 200 млн долларов), 79% от которых были направлены в реальный сектор.

За десять месяцев этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций был оценен в 2.1 млрд долларов (из них операции по переоформлению долга в уставный капитал составляли 6%), а за соответствующий период прошлого года он составлял 1.7 млрд долларов (операции по переоформлению долга в уставный капитал составляли 24%).

Дефицит сводного платежного баланса составил 146 млн долларов (в октябре 2018 профицит составлял 164 млн долларов).

По состоянию на 1 ноября 2019 объем международных резервов составил 21.4 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3.4 месяца.

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году составил 4,7 млрд долларов, платежный баланс был сведен с профицитом в 2,9 млрд долларов.

Национальный банк с 2019 года меняет подход к коммуникационному сопровождению статистики платежного баланса.

В частности прекращается публикация пресс-релизов по предварительным данным.

Зато вместе с обнародованием статистических данных в последний день каждого месяца детальный анализ платежного баланса будет публиковаться одновременно в "Макроэкономическом и монетарном обзоре".

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в ноябре увеличился на 3,6% с 53,086 млрд гривен (на 1 ноября) до 55,006 млрд гривен (на 1 декабря).

Министерство финансов объявило новый конкурс по отбору банков для выплат бюджетникам и пенсионерам.