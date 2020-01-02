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02 січня 2020, четвер, 13:14 10
Європа 2020-01-02T14:00:01+02:00
Українські Новини
Страйк у Франції досягнув рекордної тривалості

Страйк у Франції досягнув рекордної тривалості

Валерия Драгомирова
Франція, Страйки, пенсійна реформа, Париж
Париж Фото: pixabay
Париж Фото: pixabay

Страйк проти реформи уряду в пенсійній системі у Франції зрівнялася з рекордним за тривалістю страйком 1986 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Незважаючи на зниження кількості страйкарів у перший день нового року у Франції тривають перебої із залізничним транспортом.


1 січня страйк проти пенсійної реформи зрівнявся за тривалістю з найдовшим страйком останніх років - в зимку 1986-1987 років страйк тривав 28 днів без перерви на різдвяні канікули.

Вже зараз очевидно, що страйк 2019-2020 років поб'є історичний рекорд.

За даними французького оператора залізниць SNCF, кількість страйкуючих в новому році скоротилася до 7,6%. Однак перебої з громадським транспортом залишаються значними. У перший день нового року на лінії вийшло тільки 20% приміських електричок, приблизно 40% регіональних поїздів і тільки 30% високошвидкісних поїздів TGV.

Після новорічного звернення президента Еммануеля Макрона, в якому глава держави заявив, що не збирається відмовлятися від пенсійної реформи, профспілки закликали всіх французів приєднатися до страйку.

Як повідомляли Українські Новини, в день "нормандської зустрічі" в Парижі утворилися рекордні затори через страйк.

Крім того, в Парижі танцюристи протестували Макрону за допомогою "Лебединого озера". 

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