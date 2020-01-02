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02 січня 2020, четвер, 12:42 12
Економіка 2020-01-02T14:00:01+02:00
Українські Новини
Акції МХП впали на 6% за 2019

Акції МХП впали на 6% за 2019

Елена Литвин
котирування на біржі, біржові показники, МХП, Юрій Косюк

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі впали на 6,3%, або на 0,65 долара до 9,7 долара в період з 2 січня по 31 грудня 2019 року.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

За станом на 2 січня, котирування знаходилися на рівні 10,35 долара, а до 31 грудня вони знизилися до 9,7 долара.

Найвищий показник за рік було зафіксовано 24 квітня - 11,6 долара, найнижчий - 14 жовтня - 8,42 долара.

Протягом останнього тижня 2019 року (23-27 грудня) котирування виросли на 3%, або на 0,28 долара до 9,1 долара.

При цьому 23 грудня котирування знизилися з 9 доларів до 8,82 долара і протрималися до 24 грудня, потім 27 грудня підвищилися до 9,1 долара.

30 грудня котирування стрімко зросли до 9,72 долара, після чого трохи впали, до 9,7 долара, 31 грудня.

Обсяг торгів останньої угоди 2019 року склав 1,756 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, c 16 по 20 грудня акції МХП збереглися на рівні 9 доларів після зростання минулого тижня.

Тим часом АМКУ заявив, що в 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших великих учасників ринку.

Більше новин про: котирування на біржі біржові показники МХП Юрій Косюк

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