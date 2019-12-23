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23 декабря 2019, понедельник, 11:12 1155
Экономика 2019-12-23T11:13:01+02:00
Українські Новини
Акции МХП остаются стабильными после недельного роста

Акции МХП остаются стабильными после недельного роста

Елена Литвин
биржевые показатели, котировки на бирже, МХП, Юрий Косюк

С 16 по 20 декабря котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже сохранились на уровне 9 долларов после роста на прошлой неделе.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, после 13 декабря и до 18 декабря котировки сохранялись на уровне 9 долларов, затем упали до 8,94 доллара и продержались на таком уровне до 19 декабря, после чего 20 декабря снова поднялись до 9 долларов.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

При этом с 9 по 13 декабря котировки акций МХП повысились на 1,8%, или на 0,16 доллара, до 9 долларов.

С начала года котировки акций компании снизились на 13% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, со 2 по 6 декабря котировки акций МХП упали на 1,1%, или на 0,1 доллара, до 8,84 доллара.

Тем временем АМКУ заявил, что в 2018 МХП получил 99% госдотаций среди других крупных участников рынка.

Больше новостей о: биржевые показатели котировки на бирже МХП Юрий Косюк

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