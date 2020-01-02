Захист підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому оскаржила його арешт без застави

Захист підозрюваного у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому поліцейського Івана Приходька оскаржила його арешт без права внесення застави.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Віктор Чевгуз.

Він заявив, що вже підготував і подав відповідну апеляційну скаргу.

"Оскаржую запобіжний захід", - сказав Чевгуз.

Адвокат повідомив, що буде просити суд призначити своєму підзахисному заставу.

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва продовжив на 2 місяці арешт підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому (Київська область), одному - без права внесення застави, двом призначив 280 тис. гривень застави, ще одного відпустив під особисте зобов'язання.

Суддя Ігор Опанасюк у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова взяв самовідвід, тому що дружить з одним з підозрюваних поліцейських Володимиром Петровцем. Це не завадило Опанасюку раніше підтримати відвід судді у справі.