В деле об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе судья заявил, что дружит с подозреваемым

Судья Игорь Опанасюк по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова взял самоотвод, потому что дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцем. Это не помешало Опанасюку ранее поддержать отвод другого судьи по делу.

Об этом из зала суда в Переяслав-Хмельницком сообщает корреспондент hromadske.

Когда Опанасюк взял самоотвод, прокурор Сергей Самчук отметил, что этот факт - Опанасюк и Петровец дружили - ставит под сомнение решение Опанасюка об отводе судьи Ярославы Керекез.

Подозреваемый Иван Приходько заявил, что "неоднократно видел, как Петровец общался с Опанасюком".

В то же время адвокат Петровке выступил против отвода Опанасюка.

"Я очень дружу с Опанасюком Игорем Александровичем. Поддерживаю защитника", - сказал сам Петровец.

Адвокат потерпевших Александр Щербина подчеркнул, что все это только затягивает заседания.

"Мы здесь с 11 часов. Мы здесь в том числе и потому, чтобы была избрана мера пресечения (подозреваемым - ред.). Опанасюк удовлетворил отвод Керекез. Это предмет рассмотрения Высшего совета правосудия таких действий судьи. Обвиняемый также не сообщил что он находится с Опанасюком в товарищеских отношениях", - сказал он.

Позже стало известно, что суд удовлетворил отвод Опанасюка.

Как сообщали Українськi Новини, 27 ноября Голосеевский районный суд Киева продлил до 1 января 2020 года арест 4 подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

6 декабря Государственное бюро расследований завершило расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова