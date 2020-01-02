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02 січня 2020, четвер, 11:17 8
Економіка 2020-01-02T11:22:55+02:00
Українські Новини
Україна збільшила транзит російського газу до 2019

Україна збільшила транзит російського газу до 2019

Надежда Комендантова
Газпром, Транзит газу через Україну, транзит газу
Газ.
Газ.

В 2019 році Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром" (Росія) на 3,24%, або на 2,813 млрд куб. м до 89,583 млрд куб. м порівняно з 2018 роком.

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз", передають Українські Новини.

В 2019 році 2,89 млрд куб. м газу було поставлено транзитом через Україну до Молдови.

У грудні транзит газу збільшився на 6,3%, або на 480 млн куб. м до 8,092 млрд куб. м порівняно з груднем 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році Україна знизила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з "Газпромом" на 7,2%, або на 6,7 млрд куб. м до 86,77 млрд куб. м порівняно з 2017 роком (93,457 млрд куб. м).

Тим часом, 30 грудня Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", державна комапанія "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" і компанія "Газпром" (Росія) підписали договір на транзит російського газу в Європу через територію України до 2020 року.

27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

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