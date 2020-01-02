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02 січня 2020, четвер, 10:28 20
Фінанси 2020-01-02T10:32:18+02:00
Українські Новини
Залишок коштів у держскарбниці в грудні різко скоротився

Залишок коштів у держскарбниці в грудні різко скоротився

Сергей Жолобецкий
ЄКР, залишок коштів на ЄКР, Держказначейство

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в грудні скоротився на 68% з 55,006 млрд гривень (на 1 грудня) до 17,547 млрд гривень (на 1 січня).

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (станом на 1 березня), а максимальний – 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

В 2019 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 9,861 млрд гривень до 17,547 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

В 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

В 2017 році залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,258 млрд гривень до 5,1 млрд гривень.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в листопаді збільшився на 3,6% з 53,086 млрд гривень (на 1 листопада) до 55,006 млрд гривень (на 1 грудня).

Кожна третя гривня у доходах державного бюджету взята в борг за підсумками січня-жовтня.

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