Мінфін у 1-му кварталі вперше запропонує 7-річні папери

Міністерство фінансів у січні-березні поточного року має намір розміщувати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і вперше запропонує папери з терміном обігу 7 років.

Про це свідчать оновлені дані на графіку розміщення ОВДП у 1-му кварталі, передають Українські Новини.

протягом першого кварталу поточного року планується розміщувати папери з терміном обігу 3 місяці, 6 місяців, 1-4 роки обігу і 7 років.

7-річні папери будуть розміщуватися 28 січня, 25 лютого та 31 березня.

У валюті розміщення ОВДП не заплановано.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів у січні-листопаді 2019 року залучило до державного бюджету 213,1 млрд гривень, 4,1 млрд доларів і 189 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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