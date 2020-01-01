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01 січня 2020, середа, 19:24 112
Політика 2020-01-02T19:45:06+02:00
Українські Новини
Тисячі націоналістів провели в Києві смолоскипну ходу

Тисячі націоналістів провели в Києві смолоскипну ходу

Надежда Комендантова
смолоскипна хода, Степан Бандера, хода націоналістів

Близько 2 тис. активістів партій і організацій "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус", "Сокіл", "Тризуб", "Конгрес українських націоналістів" і "С14" проводять смолоскипну ходу на честь дня народження лідера Організації українських націоналістів в першій половині 20-го століття Степана Бандери в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Станом на 18:30 активісти почали рух від парку Шевченка у напрямку до Майдану Незалежності, де мають намір провести віче.

Присутні викрикували "Слава Україні", "Слава нації - смерть ворогам", "Україна понад усе" і "Слава Степану Бандері", "Ми - бандерівці, ми йдемо". Також вони тримають портрет Бандери.

Крім того, диктор сказав, що різниця є і вона завжди буде в розумінні того, хто ти - бандера, хохол або москаль.

Смолоскипна хода в Києві. Смолоскипна хода в Києві.

Пригод і затримань не помічено. Їх супроводжує поліція.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 1 січня, близько 600 осіб провели мітинг з нагоди дня народження Бандери у Львові.

В 2019 близько 1,5 тис. активістів партій і організацій "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус", "Сокіл", "Тризуб", "Конгрес Українських націоналістів" і "С-14" провели смолоскипну ходу на честь дня народження Степана Бандери в Києві.

Тим часом, Львівська область оголосила 2019 рік Роком лідера Організації Українських націоналістів на початку 20-го століття Степана Бандери. Рішення прийнято на позачерговій сесії Львівської обласної ради 11 грудня.

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