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01 января 2020, среда, 06:30 1230
Общество 2020-01-01T06:30:02+02:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие

Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие

Ярина Вацяк
1 января, Марш, Шествие, Факельное шествие, Степан Бандера
Факельное шествие ко дню рождения Бандеры. Фото:
Факельное шествие ко дню рождения Бандеры. Фото: "Информатор"

Сегодня, 1 января, состоится традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры "Марш чести, достоинства и свободы".

Организаторы: ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских националистов" и "С-14".

Мероприятие начнется в 18:00 в парке им. Т. Шевченко.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 около 1,5 тыс. активистов партий и организаций "Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс Украинских националистов" и "С-14" провели факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве.

Тем временем, Львовская область объявила 2019 год Годом лидера Организации Украинских националистов в начале 20-го века Степана Бандеры. Решение принято на внеочередной сессии Львовского областного совета 11 декабря.

Ранее Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году (№ 9234), среди которых - день рождения лидера ОУН Степана Бандеры. 

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