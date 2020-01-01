Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие

Сегодня, 1 января, состоится традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры "Марш чести, достоинства и свободы".

Организаторы: ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских националистов" и "С-14".

Мероприятие начнется в 18:00 в парке им. Т. Шевченко.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 около 1,5 тыс. активистов партий и организаций "Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс Украинских националистов" и "С-14" провели факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве.

Тем временем, Львовская область объявила 2019 год Годом лидера Организации Украинских националистов в начале 20-го века Степана Бандеры. Решение принято на внеочередной сессии Львовского областного совета 11 декабря.

Ранее Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году (№ 9234), среди которых - день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.