Заборона є, покарання немає: у поліції пояснили, чому не реагують на феєрверки

В той час, як у більшості міст України діє заборона на використання феєрверків до закінчення війни на Донбасі, Нацполіція не реагує на порушення заборони використовувати піротехніку феєрверків, оскільки відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодекс про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.

Про це сказано в повідомленні МВС України в Facebook.

"Рішення про заборону піротехніки приймають міські або сільські ради, кожен окремо. Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС", - повідомили у відомстві.

У той же час, відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодекс про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не були внесені.

У відомстві зазначили, що згідно з Адміністративним кодексом, поліція лише стежить за тим, щоб піротехніка продавалася з сертифікатами якості.

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