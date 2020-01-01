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01 січня 2020, середа, 17:26 13
Силові структури 2020-01-01T17:42:17+02:00
Українські Новини
Заборона є, покарання немає: у поліції пояснили, чому не реагують на феєрверки

Заборона є, покарання немає: у поліції пояснили, чому не реагують на феєрверки

Надежда Комендантова
Феєрверки, Нацполіція
Салют. Фото: pixabay
Салют. Фото: pixabay

В той час, як у більшості міст України діє заборона на використання феєрверків до закінчення війни на Донбасі, Нацполіція не реагує на порушення заборони використовувати піротехніку феєрверків, оскільки відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодекс про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.

Про це сказано в повідомленні МВС України в Facebook.

"Рішення про заборону піротехніки приймають міські або сільські ради, кожен окремо. Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС", - повідомили у відомстві.

У той же час, відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодекс про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не були внесені.

У відомстві зазначили, що згідно з Адміністративним кодексом, поліція лише стежить за тим, щоб піротехніка продавалася з сертифікатами якості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про безпечний Новий рік-2020: як уникнути нещасних випадків.

Тим часом, у Житомирській області чоловік потрапив в реанімацію через феєрверків.

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