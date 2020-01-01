Заборона є, покарання немає: у поліції пояснили, чому не реагують на феєрверки

В той час, як у більшості міст України діє заборона на використання феєрверків до закінчення війни на Донбасі, Нацполіція не реагує на порушення заборони використовувати піротехніку феєрверків, оскільки відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодекс про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися. Про це сказано в повідомленні МВС України в Facebook. "Рішення про заборону піротехніки приймають міські або сільські ради, кожен окремо. Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС", - повідомили у відомстві. У той же час, відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодекс про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не були внесені. У відомстві зазначили, що згідно з Адміністративним кодексом, поліція лише стежить за тим, щоб піротехніка продавалася з сертифікатами якості. Нагадаємо, раніше повідомлялося про безпечний Новий рік-2020: як уникнути нещасних випадків. Тим часом, у Житомирській області чоловік потрапив в реанімацію через феєрверків.